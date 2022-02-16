Бывший зампред правительства Кузбасса возглавила московский вуз

Фото: сайт Академии искусств

Бывший заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова стала и. о. ректора Российской государственной специализированной академии искусств. О назначении сообщила пресс-служба вуза.

Новый руководитель был представлен на расширенном заседании Ученого совета. Елену Пахомову охарактеризовали как «опытного и эффективного руководителя».

Напомним, что Елена Пахомова покинула пост заместителя председателя правительства Кузбасса в январе этого года. Сообщалось, что она ушла по собственному желанию.