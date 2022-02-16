В Кемерове объявлены торги на обслуживание четырех автобусных маршрутов

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове объявлены торги на обслуживание еще четырех автобусных маршрутов: № 64, № 100, № 40 и № 45. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До конца марта на этих направлениях продолжат курсировать маршрутные такси №№ 64т, 10т, 40т и 45т. С 1 апреля пазики будут заменены на автобусы, у одного маршрута изменится номер.

Свои заявки компании могут подать до 24 февраля.

Напомним, что в ходе модернизации транспорта в городе на 16 из 25 маршрутов уже определились перевозчики. Остальные электронные аукционы будут объявлены в ближайшее время.