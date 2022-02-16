Хоккеист из Кузбасса побьется за медали зимней Олимпиады

Фото: инстаграм Андрея Чибисова

Сегодня в хоккейном турнире сборная России обыграла Данию и вышла в полуфинал соревнований.

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян (1:0, 1:1, 1:0). В составе нашей команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я) и Вячеслав Войнов (56-я).

Напомним, что за Россию выступает Андрей Чибисов, нападающий из Прокопьевска.

- Обе команды бежали, создавали борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие матчи кость в кость закаляют. В дальнейшем нам пойдет это на пользу, - прокомментировал хоккеист результат встречи с датчанами.

Соперник россиян по полуфиналу станет известен сегодня после игр Финляндия - Швейцария и Швеция - Канада.