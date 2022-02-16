В Кузбассе драгдилер использовал для сбыта наркотиков гайки и болты

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

При задержании у него обнаружили 46 свертков с наркотическим веществом.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Кемерово в Ленинском районе областного центра заметили около одного из многоквартирных домов мужчину, который что-то закапывал в снегу. Увидев сотрудников полиции, он попытался убежать, но это ему не удалось.

Выяснилось, что 21-летний кемеровчанин являлся курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе личного досмотра у него нашли свертки с запрещенным веществом, а также гайки и болты, к которым он крепил клип-боксы. Кроме того, в ходе обследования местности сотрудники полиции нашли еще один сверток. Общая масса изъятого, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, составила около 20 граммов.

Теперь по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» драгдилеру-курьеру грозит до 20 лет лишения свободы.