В Кузбассе поликлиники вновь изменили графики работы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Причина - согласно мониторингу регионального Минздрава, посетители всех возрастов в медучреждения стали обращаться значительно реже.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, в сравнении с пиковым значением, которое отмечалось две недели назад, количество обращений в «красные зоны» и вызов врачей на дом в детских поликлиниках снизилось почти на 60%. На протяжении последней недели также наблюдается снижение количества обращений с признаками ОРВИ, COVID-19 и пневмонией в «красные зоны» взрослых поликлиник. С учетом этого принято решение о внесении изменений в их график работы.

С 16 февраля детские поликлиники будут работать с понедельника по пятницу - с 7.30 до 20 часов, по субботам - с 7.30 до 18 часов. Взрослые поликлиники будут работать семь дней в неделю с 7.30 до 20 часов.