Жительница Кузбасса получила срок за найденную банковскую карту

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Вместо того, чтобы отнести находку в полицию, она стала делать по ней покупки.

32-летняя жительница Юрги в октябре 2021 года нашла на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Она решила ею воспользоваться. В итоге настоящая хозяйка - несовершеннолетняя девочка - недосчиталась около 2 900 рублей. Обнаружив пропажу денег, она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции подозреваемая была установлена. Как рассказали в СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу, со следствием подозреваемая сотрудничала - вину признала и возместила нанесенный ею ущерб.

Судили ее по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Она была признана виновной и приговорена к наказанию в виде одного года девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год девять месяцев.