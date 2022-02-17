«Не лезь, опасно»: спортсменка из Кузбасса ради фото нарушила правила на Олимпиаде в Пекине

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

Кузбасская бобслеистка Надежда Сергеева опубликовала в своем Instagram новый снимок с зимней Олимпиады в Пекине. На фото спортсменка позирует на фоне олимпийских колец.

Для красивого кадра Надежда забралась в одно из колец огромной скульптуры.

- Классика Олимпийских игр, - подписала снимок бобслеистка.

При этом она призналась, что ради фото ей пришлось нарушить правила, ведь рядом с кольцами всегда имеется надпись «не лезь, опасно».

- Тогда спрашивается, зачем вы делаете их такими большими? Никто не будет стоять рядом, - высказала свое мнение Надежда Сергеева.

Напомним, что в соревнованиях по монобобу на Олимпиаде кемеровчанка была 10-ой. Впереди у бобслеистки состязания двоек. Медалисты в этом виде определятся 19 февраля.