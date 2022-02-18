Новой школе в Рудничном районе будет присвоено имя Героя Кузбасса Михаила Найдова

Фото: пресс-служба АПК

В микрорайоне Антипова Рудничного района будет построена новая школа, ей присвоят имя Героя Кузбасса Михаила Найдова. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Новое образовательное учреждение будет состоять из двух корпусов. В четырехэтажном здании расположатся учебные кабинеты, стрелковый тир, студия хореографии, школьный музей шахты «Северная» и другие помещения. В двухэтажном блоке, предназначенном для учеников начальной школы, предусмотрены помещения групп продленного дня, игровая, спортивный зал, кабинеты, логопеда и психолога, эстетического воспитания. Рядом со школой обустроят площадки для спорта и игр.

В пресс-службе АПК сообщили, что в ближайшее время Минстрой Кузбасса начнет торги для определения подрядчика.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, будущей школе будет присвоено имя Героя Кузбасса, Почетного гражданина Кемеровской области Михаила Найдова.

- Его знали и о нем помнят многие кузбассовцы. Достаточно ознакомиться с биографией Михаила Ивановича, чтобы понять, насколько это был замечательный человек, крупный специалист и большой труженик, - сказал он.

Напомним, что Михаил Найдов скончался 13 февраля на 90-ом году жизни.