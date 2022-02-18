В Кузбассе задержали женщину, продававшую пистолет

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Ей грозит до восьми лет реального лишения свободы.

В Новокузнецке сотрудники уголовного розыска отдела получили оперативную информацию, что местная жительница пытается продать знакомым пистолет с глушителем. В результате оперативно-розыскных мероприятий в момент противоправной сделки была задержана 33-летняя гражданка - неработающая и злоупотребляющая спиртными напитками. У нее изъяли переделанный из сигнального пистолет, пригодный для стрельбы боевыми патронами, а также глушитель к нему и два самодельных патрона.

Задержанная рассказала, что оружие нашел ее 39-летний сожитель во время сбора металлолома на чердаке заброшенного частного дома. Мужчина попросил отнести пистолет в полицию, однако новокузнечанка решила продать его и стала предлагать знакомым купить пистолет за 4500 рублей. Неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Максимальное наказание по ней составляет восемь лет лишения свободы. А так как гражданский супруг сам не обратился в полицию после находки оружия, в отношении него также возбуждено уголовное дело - по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А вот в случае обращения в полицию для добровольной сдачи пистолета в рамках областной операции «Оружие» эта пара могла получить вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей.