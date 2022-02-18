В Кузбассе восстановят почти 12 тысяч гектаров леса

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

План прошлого года по лесовосстановлению в регионе выполнили на 104,7 %. В этом собираются сработать не хуже.

В Кузбассе в рамках национального проекта «Экология» с 2019 года реализуется региональный проект «Сохранение лесов». Работа ведется по принципу «сколько убыло - столько посадить». При этом формально обеспечить «сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» на 100% запланировано только к 2024 году. Но кузбасские лесоводы работают с опережением графика. Так, в прошлом году общая площадь восстановления лесов, по данным регионального департамента лесного комплекса, составила 12306 гектаров вместо планировавшихся 11750.

«Восстановление лесов - это кропотливая и очень нужная для Кузбасса работа. Затраты на создание компенсационных лесов несет бизнес, использующий их», - прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

В нынешнем году работы по лесовосстановлению планируются на площади 11,8 тысячи га, в том числе новые леса будут высажены на площади 2055 га, из которых 1615 га - компенсационные.

В Кузбассе сегодня работают семь лесных питомников, в которых находится более 21 миллиона сеянцев посадочного материала, из них к посадке на землях лесного фонда в 2022 году пригодно около 5 миллионов.

И уже сейчас для обеспечения посадочным материалом хвойных пород деревьев на 2025-2026 годы лесхозы региона проводят посев семян кедра, сосны, лиственницы, ели. Ожидается, что в результате будет получен посадочный материал в количестве 7 миллионов 230 тысяч сеянцев.