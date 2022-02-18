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Происшествия18 февраля 2022 13:27

В соцсетях сообщили об аресте вице-мэра кузбасского города

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Он, как утверждается, пробудет под стражей до 15 апреля.

Информация сначала о задержании, а затем и аресте на два месяца и помещении в СИЗО заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по строительству и городскому развитию Рашида Бадертдинова распространена в социальных сетях. Там же утверждается, что ему вменяется часть третья статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Осужденные лица по ней наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Никаких подробностей в соцсетях при этом не приводятся.

Официальные правоохранительные органы, как и в мэрии Ленинска-Кузнецкого, пока эту информацию не комментировали.