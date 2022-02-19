Житель Кузбасса перечислил лжебанкиру 4 миллиона

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он решил спасти накопленные средства по подсказкам мошенника.

Работнику одного из предприятий Таштагольского муниципального района позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, будто мошенники пытаются оформить от имени мужчины крупный кредит. И рекомендовал срочно подать заявку на получение «зеркального» займа на сумму 4 миллиона рублей, после чего обналичить его и перевести на «безопасный счет». Вместо того, чтобы немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию, либо самому связаться с финансовой организацией, кузбассовец выполнил все инструкции. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Полиция выяснила, что номера телефонов, с которых злоумышленник звонил потерпевшему, зарегистрированы в Москве и Московской области.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемого. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.