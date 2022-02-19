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Происшествия19 февраля 2022 12:38

В Кузбассе на соревнованиях автогонщиков сбили арбитра

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Любительские гонки по ледовому слалому проходили в субботу в беловском поселке Инском.

По свидетельствам очевидцев, рассказавших о ЧП в социальных сетях, во время финиша одного из участника находившийся на пути автомобиля арбитр не сориентировался и вовремя не отошёл на безопасное расстояние. В результате машину занесло прямо на него. Удар был сильный. Как позднее стало известно, пострадал Николай Кирин,1970 года рождения, житель пгт. Инской. На соревнованиях дежурили врачи и пострадавшего на машине скорой помощи оперативно доставили в беловскую городскую больницу №8 в тяжелом состоянии (перелом основания черепа, кома).