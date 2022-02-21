Власти рассказали о судьбе рухнувшей школы в Кузбассе

Администрация Междуреченска рассказала о судьбе пристройки школы № 2, где весной прошлого года обрушился потолок и перекрытия между этажами. Информация опубликована в Instagram.

На странице губернатора Кузбасса один из местных жителей поинтересовался дальнейшими планами относительно здания образовательного учреждения. Обрушение в пристройке произошло почти год назад, и никакой новой информации с тех пор не было, отметил он.

Фото: инстаграм Владимира Чернова

В администрации Междуреченска рассказали, что планируется построить новые корпуса школы.

- В настоящее время прорабатывается вариант строительства двух новых корпусов МБОУ СОШ № 2: блок начальной школы планируется разместить на земельном участке МБОУ СОШ № 2, блок старшей школы - рядом с жилым домом по ул. Пушкина, д. 34 (49 квартал), - сообщили в администрации Междуреченска.