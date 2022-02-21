Жители округа в Кузбассе одобрили достройку ГЭС

Фото: пресс-служба АПК

Чиновники и проектировщики продолжают убеждать население региона: Крапивинская гидроэлектростанция принесет только пользу.

На этот раз общественные обсуждения прошли в селе Большая Талда Прокопьевского муниципального округа, где жителям представили предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС.

Разъяснения давали глава округа Наталья Шабалина, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, участие в слушаниях приняли более 50 человек. Присутствующих в основном интересовали вопросы последствий строительства гидроэлектростанции. Специалисты проектной организации отметили, что проект позволит улучшить водоснабжение жителей, промышленности и сельского хозяйства, также будет создан запас пресной воды в регионе.

Участники обсуждений единогласно признали общественные слушания о намеченной деятельности по завершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь состоявшимися.