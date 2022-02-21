В Кузбассе возбудили дело по факту наезда на спортивного судью

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Напомним, что ЧП произошло в минувшую субботу в беловском поселке Инской во время соревнований автолюбителей по ледовому слалому.

Один из арбитров был сбит финишировавшим автомобилем и госпитализирован в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, во время проведения на Беловском водохранилище соревнований 52-летний судья несколько раз нарушал технику безопасности, выходя на линию финиша. Ему делались замечания, которые были проигнорированы.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Теперь следствию предстоит установить, имелись ли в действиях организаторов соревнований нарушения.