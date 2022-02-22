В полиции Кузбасса рассказали подробности нападения группы подростков на мужчину

Фото: архив "КП"

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали подробности нападения группы подростков на мужчину в Междуреченске. Видео с избиением горожанина выложили в сеть накануне.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 19 февраля в одном из заведений общественного питания. Сигнал о драке поступил в дежурную часть, и на место ЧП прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские выяснили, что между посетителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате пострадал 52-летний мужчина, с ушибами он обратился в больницу.

Все участники конфликта уже установлены и опрошены. Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, что по словам очевидцев, на мужчину напали воспитанники детского дома.