Жители Кемерова заметили косулю на Кузнецком проспекте

На Кузнецком проспекте в Кемерове жители заметили косулю. Горожане сняли животное на видео и выложили ролик в аккаунте «Подслушано Кемерово» в Instagram.

- 21.02. На проспекте Кузнецком была замечена косуля, - написал автор кадров.

На видео видно, как испуганное животное бежит от оживленной трассы в сторону деревьев. Неизвестно, как косуля сумела пробраться так далеко в город. По словам очевидцев, недавно в этом же районе они видели еще и детеныша косули.

Напомним, что недавно в Юрге косуля забежала в город и застряла в заборе. Животное не смогло выбраться самостоятельно, ему на помощи пришли спасатели поискового аварийно-спасательного отряда.