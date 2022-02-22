Бобслеистка из Кузбасса познакомилась с легендой биатлона

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

Прошедшие зимние Олимпийские игры в Китае запомнятся кемеровчанке Надежде Сергеевой не только выступлениями на бобслейной трассе, но и знакомством с ярчайшей спортивной звездой мирового масштаба.

«Вы представляете, сам подошёл, дал кулак и спросил, как я выступила. Легенда», - сообщила россиянка в «сториз» своего инстаграма.

На фотографии, сделанной в Пекине, Надежда стоит рядом с многократным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира по биатлону французом Мартеном Фуркадом.

Напомним, что 34-летняя Сергеева в Китае заняла девятое и десятое места, соответственно соревнуясь в монобобе и среди экипажей-двоек. Как она отметила - сделала все, что смогла.

33-летний Мартен Фуркад - пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних играх), 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018 ( он - первый в истории биатлона, кому удалось выиграть этот кубок семь раз подряд).