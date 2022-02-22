Жительница Кузбасса лишилась акций на 3,7 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

52-летняя медработница из Мариинска решила вложиться в покупку ценных бумаг крупных предприятий в интернете.

Несколько месяцев ее обрабатывали двое неизвестных, представившихся менеджерами брокерской компании, убеждая перечислять деньги для приобретения стартового пакета акций. Доверчивая горожанка несколько раз осуществляла денежные переводы, перечислив в общей сложности более 3,7 миллиона рублей. Но когда она попробовала вывести прибыль, «брокеры» пропали. Сейчас интернет-преступников пытаются отыскать, за мошенничество им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, число киберпреступлений в регионе растет. С начала нынешнего года в отношении кузбассовцев совершено 888 онлайн-краж и мошенничеств. В прошлом году в Кемеровской области было зарегистрировано 8608 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.