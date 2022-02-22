В Кузбассе будут судить педофила, обвиняемого в убийстве девочек

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Ранее судимому 41-летнему жителю Мысков предъявлен целый букет статей УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2021 года, будучи в Киселевске, он познакомился с двумя десятилетними девочками, купил им сладости, а также семечки, чтобы школьницы покормили голубей. А затем убедил их пойти к нему в гости. Там он совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера, а чтобы скрыть преступление, задушил школьниц, забросал их тела матрасами и покинул жилище.

Когда о пропаже детей стало известно, подозреваемый был установлен и задержан. Он дал признательные показания о том, где сокрыты тела. Со следствием, как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу, обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Сейчас материалы дела готовы для передачи в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), 2 эпизодов ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), 2 эпизодов ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).