В Кузбассе накрыли наркотическую лабораторию

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Она размещалась в арендованном коттедже в деревне Камышная Кемеровского муниципального округа.

В помещении было установлено оборудование и прекурсоры для производства запрещенных веществ, а в снегу возле дома - емкости с веществом.

При силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области задержали двух граждан, выполнявших функции так называемых варщиков и готовивших наркотики для дальнейшего сбыта через интернет-магазин. Обоих заключили под стражу.

Изъятые при проведении операции запрещенные вещества, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, потянули более чем на 1,2 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.