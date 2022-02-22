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Спорт22 февраля 2022 12:23

Глава Новокузнецка опробовал лед на спортивном долгострое

Источник:kp.ru
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Фото: страница Сергея Кузнецова ВКонтакте

Фото: страница Сергея Кузнецова ВКонтакте

Лед на Арене кузнецких металлургов залили впервые за два года.

Сергей Кузнецов в социальных сетях рассказал о посещении объекта. Осмотр он совместил с хоккейной тренировкой. И остался впечатлениями и ходом ремонтных работ доволен:

- Важный этап - пусконаладочные работы начались. Холодильное оборудование запустили. Все компрессоры работают, сейчас специалисты начинают налаживать регулировку режимов. Первые 1,5 см льда наморожены. Через пару дней выведем на лёд заливочную машину, - в частности, сообщил глава города.

Напомним, что ремонт спорткомплекса начался весной 2019-го года. Объект несколько раз обещали закончить, но затем сроки сдачи переносились. По последним данным, арена должна быть все-таки закончена летом нынешнего года.