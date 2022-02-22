На общественных слушаниях в Кузбассе вновь поддержали достройку Крапивинской ГЭС

Фото: пресс-служба АПК

Жители Крапивинского округа собрались сегодня в поселке Зеленогорский, где располагается недостроенный объект. По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса на встрече присутствовало 180 человек.

Напомним, что Зеленогорский создавался именно как поселок гидростроителей. После заморозки стройки он попал в число депрессивных.

О пользе достройки гидроузла на этот раз рассказывали глава Крапивинского округа Татьяна Климина, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов. В частности, у жителей Зеленогорского появится возможность осваивать рыбоводство и водный туризм, развивать малый и средний бизнес и новые рабочие места. А за счет улучшения дорожной сети и инфраструктуры живописный Крапивинский округ станет более привлекательным для туристов кузбасского региона и России в целом.

.Как и по итогам уже прошедших ранее встреч чиновников и проектировщиков с жителями, участники обсуждений в Зеленогорском единогласно признали общественные слушания о намеченной деятельности по завершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь состоявшимися.