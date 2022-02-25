В Кузбассе осужден участник ОПГ, специализировавшейся на школьном питании

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Он проходил по уголовному делу о мошенничестве при реализации национального проекта «Демография».

В организованную преступную группу, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, входили руководители коммерческих организаций и начальник отдела снабжения МБУ «Комбинат питания управления образования Администрации города Кемерово». Противоправная деятельность фигурантов была выявлена в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательных организациях областного центра.

Между МБУ «Комбинат питания» и коммерческими организациями были заключены муниципальные контракты на поставку молочных продуктов (сливочного масла) для 191 образовательного учреждения. Однако в итоге детям поставили масло, а спред, который не соответствовал требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и не являлся сливочным маслом. В результате МБУ «Комбинат питания» причинен материальный ущерб в размере более семи миллионов рублей.

Об афере прокуратура Кемеровской области сообщила в январе нынешнего года.

В ходе следствия с одним из фигурантов было заключено досудебное соглашение. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Заводским судом г.Кемерово ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком пять лет.

В отношении остальных пяти фигурантов расследование уголовного дела продолжается. Им грозит до десяти лет лишения свободы.