Кузбасским меломанам показали концертные залы мирового уровня

Фото: пресс-служба АПК

Концертный рассчитан на 280 мест, а в Камерном сможет с удобствами разместиться полсотни слушателей.

Сценические площадки сегодня презентовали в кемеровском филиале Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства, которая входит в Кузбасский культурный комплекс.

- Мы создаем уникальные условия, в которых талантливые дети сибирского округа могут обучаться у ведущих педагогов страны, развивать свои способности, оттачивать исполнительское мастерство, - прокомментировал событие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, главной гордостью Концертного зала - легендарные рояли Steinway & Sons. Для профессиональной звукозаписи установлена система, позволяющая делать фонограммы в сверхвысоком разрешении DXD/DSD256. В Камерном зале установлены два концертных рояля Yamaha, оснащенные интеллектуальной системой, позволяющей показать все нюансы исполнения. Это поможет при удаленных занятиях московских педагогов с воспитанниками кузбасского филиала.

Также для выступлений юных музыкантов установлены две арфы - единственные в Кузбассе.