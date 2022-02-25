Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 13:48

На кузбасском курорте построят новый горнолыжный комплекс и наукоград

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Новые трассы протянутся в общей сложности на сто километров. Также в планах - возведение Наукограда для молодых учёных и IT-специалистов, увлекающихся активным отдыхом.

Все это разместят в секторе D курорта Шерегеш.

О перспективах развития сектора рассказал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, лично осмотревший потенциальную площадку для инвестиций вместе с гендиректором корпорации Туризм.РФ Сергеем Сухановым.

Напомним, что власти Кузбасса намерены развивать Шерегеш как один из ключевых горнолыжных курортов страны, что было отражено в программе социально-экономического развития региона до 2024 года, утвержденной в начале марта прошлого года премьер-министром России Михаилом Мишустиным.