Коронавирус в Кузбассе: спад продолжается

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 26 февраля в Кузбассе было выявлено 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на девять меньше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 1926. Таким образом, в Кузбассе 123417 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки шесть пациентов - трое женщин и трое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - 1956 года рождения, проживавший в Прокопьевске. Самая возрастная - жительница южной столицы Кузбасса, 1927 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 2106 человек.

По состоянию на 26 февраля медицинскую помощь продолжают получать в регионе 18440 пациентов с диагнозом COVID-19.