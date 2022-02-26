В Кузбассе жители вновь поддержали достройку Крапивинской ГЭС

Фото: пресс-служба АПК

На этот раз общественные слушания прошли в администрации Беловского муниципального округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса мероприятия собрало 130 человек, среди которых были «жители округа, активисты и неравнодушные люди».

О плюсах завершения долгостроя рассказывали глава округа Владимир Астафьев, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

В частности, было отмечено, что территории Беловского муниципального округа лишь граничат с Крапивинским водохранилищем, поэтому проблемы возможного подтопления населенных пунктов здесь не существует. Зато для жителей появятся дополнительные рабочие места и новые объекты инфраструктуры.

- Мы с января рассказываем людям, что будет после достройки ГЭС. У нас очень много рыбаков, охотников, они сами ездили на место, посмотрели, рассказали друзьям. Слушания состоялись, жители довольны, что появятся рабочие места, благоустроят территории, - прокомментировал итог встречи Владимир Астафьев.

Ранее проект достройки получил единодушную поддержку на таких же слушаниях в Новокузнецком муниципальном районе, Крапивинском и Прокопьевском муниципальных округах.