Кузбасс отправил для Донбасса 40 тонн гуманитарной помощи

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Это - первая партия из вещей и продуктов для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, собранных жителями региона.

Сегодня из Кемерова в город Батайск Ростовской области выехали два грузовых автомобиля с гуманитаркой. Их путь лежит к пунктам размещения жителей ДНР и ЛНР, эвакуировавшихся в Россию.

- Мы отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев - мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса - это было веление сердца, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

В сборе гуманитарного груза принимали участие неравнодушные жители, а также различные общественные, образовательные и коммерческие организации региона.