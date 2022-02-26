В Кузбассе уклонист от призыва оштрафован на сто тысяч

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

25-летний житель города Таштагола в период осеннего призыва прошлого года не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий.

Хотя повестки он регулярно получал, а ранее уже был признан годным для прохождения военной службы и знал, что за отказ выполнить конституционный долг может быть привлечен к ответственности.

В результате материалы в отношении уклониста были переданы в следственные органы. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу, со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.