Житель Кузбасса «спас деньги» по инструкции лжебанкира

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

И в результате потерял около 3 миллионов рублей.

60-летнему жителю Новокузнецка позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить от имени мужчины крупный кредит. Банкир порекомендовал срочно подать заявку на получение «зеркального» займа, после чего обналичить его и перевести на «безопасный счет». Вместо того, чтобы сразу прервать разговор и обратиться в полицию или непосредственно в финансовое учреждение, новокузнечанин выполнил требование, а затем перевел на указанный счет около 3 миллионов рублей. После чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

По данному факту, как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области,возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если лжебанкира установят, то ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.