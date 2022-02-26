В Кузбассе иномарка влетела в патрульный автомобиль ДПС

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

По предварительным данным, нарушитель был трезв, но не выбрал безопасную скорость.

ДТП произошло в Новокузнецке в районе дома 10 по шоссе Заводскому.

Водитель кроссовера марки Kia Sportage, двигаясь в направлении Центрального района, не выбрал безопасную скорость, а также не учел дорожные и метеорологические условия. В результате он допустил столкновение с припаркованным у обочины автомобилем ДПС, после чего иномарку отбросило в кювет. К счастью, в момент ДТП в патрульном автомобиле не было инспекторов.

Водитель кроссовера тоже не пострадал. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Тест, как уточнили в ГИБДД Кузбасса, показал отрицательный результат.