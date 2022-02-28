В Кузбассе будут судить директора коммерческой организации за крупную взятку экс-чиновнику. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе директор коммерческой организации обвиняется в даче взятки в крупном размере бывшему заместителю Таштагольского района и директору муниципального предприятия. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

В ведомстве рассказали, что директор коммерческой организации в декабре 2020 года передал сообщникам 305 тысяч рублей за общее покровительство при строительстве четырех домов в Таштаголе, а также за подписание актов приема-передачи квартир для детей-сирот до завершения строительства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд. Напомним, что экс-замглавы Таштагольского района попал под суд за получение взяток. Чиновник обвиняется в десяти преступлениях.