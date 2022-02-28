Суд опубликовал новые данные по делу о закрытии ТРЦ «Лапландия» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/laplandiya_mall.

В Кемерове 25 февраля Центральный районный суд рассмотрел дело о закрытии торгово-развлекательного центра «Лапландия». Согласно информации, опубликованной на сайте суда, результатом рассмотрения стало отклонение ходатайства. Дата нового заседания не указана.

- Ходатайство/заявление отклонено, - отмечено в карточке дела.

Напомним, что судебные приставы приостановили деятельность торгово-развлекательного центра 15 июня 2021 года. Ранее по решению суда деятельность «Лапландии» приостанавливали в апреле 2019 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.