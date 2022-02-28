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Общество28 февраля 2022 9:55

В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу

Опубликовано соответствующее распоряжение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу.

В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса до 31 марта. Речь о режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое 28 февраля подписал глава региона Сергей Цивилев.

Среди мер сохранилось соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и при посещении массовых мероприятий.

Кроме того, одно из ограничений все же снимается. Заведения общественного питания могут работать и в ночное время с 2.00 до 6.00. Снятие запрета также распространяется до 31 марта.

Напомним, что в Кузбассе сняли ряд ограничений по коронавирусу, в том числе отменили QR-коды.