В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса до 31 марта. Речь о режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое 28 февраля подписал глава региона Сергей Цивилев.

Среди мер сохранилось соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и при посещении массовых мероприятий.

Кроме того, одно из ограничений все же снимается. Заведения общественного питания могут работать и в ночное время с 2.00 до 6.00. Снятие запрета также распространяется до 31 марта.

Напомним, что в Кузбассе сняли ряд ограничений по коронавирусу, в том числе отменили QR-коды.