В Кузбассе отменили систему QR-кодов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе сняли ряд ограничений по коронавирусу, в том числе отменили QR-коды. Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано 8 февраля на сайте «Электронный бюллетень правительства Кузбасса - Кемеровской области».

Согласно документу в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий. Напомним, что система QR-кодов была введена в регионе с 15 ноября 2021 года. Кузбассовцам нужно было показывать QR-коды для допуска в кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры, заведения общественного питания и др.

Кроме того, власти разрешили зрителям посещать спортивные мероприятия. Но при этом заполняемость стадионов должна быть не более 70% и должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

Также разрешена работа предприятий общественного питания в ночное время с 23.00 до 06.00.

Напомним, что с приходом штамма «омикрон» в Кузбассе фиксируется рекордное обращение пациентов в «красные зоны» - на прошлой неделе за медпомощью обратилась 75 тысяч человек. По прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом ожидается на этой неделе.