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Общество1 марта 2022 6:09

В Кемерове восстановили электроснабжение в Ленинском районе

Об этом сообщает горадминистрация
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове восстановили электроснабжение в Ленинском районе.

В Кемерове восстановили электроснабжение в Ленинском районе.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ленинском районе Кемерова возобновили подачу электричества в многоквартирные дома. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, что произошло аварийное отключение электричества. Без света остались сразу 23 многоквартирных дома. Подача электроэнергии не осуществлялась на проспекте Комсомольский и улице Марковцева.

- Там произошло аварийное отключение фидера и четырех трансформаторных подстанций, - отметили в мэрии.