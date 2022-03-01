В Кемерове восстановили электроснабжение в Ленинском районе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ленинском районе Кемерова возобновили подачу электричества в многоквартирные дома. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, что произошло аварийное отключение электричества. Без света остались сразу 23 многоквартирных дома. Подача электроэнергии не осуществлялась на проспекте Комсомольский и улице Марковцева.

- Там произошло аварийное отключение фидера и четырех трансформаторных подстанций, - отметили в мэрии.