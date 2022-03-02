Кузбасс поддержал известного дирижера Валерия Гергиева, уволенного из Мюнхенского оркестра

Фото: пресс-служба АПК

Жители Кузбасса написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, Героя Труда РФ, Почетного гражданина Кузбасса Валерия Гергиева, который был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

В письме сказано, что Гергиева уволили с должности главного дирижера оркестра решением мэра Мюнхена за отказ осудить военную спецоперацию России на Украине. Жители Кузбасса написали, что знают и ценят Валерия Абисаловича как великого музыканта современности, маэстро, и в эту трудную минуту поддерживают его.

Авторы письма напомнили, что в 2016 году оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в освобожденной от террористов сирийской Пальмире.

- И сегодня, несмотря на провокации и угрозы, вы остались верны своим принципам. Восхищаемся вашей несгибаемой волей, вашим мужеством, вашими убеждениями! Вы — настоящий сын своей Отчизны! КуZбасс гордится Вами! - сказано в письме. При этом уточняется, что «КуZбасс» - это вариация написания названия нашего региона в поддержку спецоперации на Украине.

На данный момент открытое письмо подписали более 400 работников учреждений культуры Кузбасса и деятелей искусства. Сбор подписей продолжается.

Напомним, что Валерий Гергиев в последний раз приезжал в Кемерово в ноябре 2021 года. Вместе с губернатором Кузбасса он посетил образовательный квартал Сибирского кластера искусств.