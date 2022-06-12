В Кузбассе открылся новый детский сад

Фото: пресс-служба АПК

Его будут посещать сто ребятишек из Прокопьевского округа. В открытии объекта приняли участие губернатор региона Сергей Цивилев и родители будущих воспитанников.

Детское учреждение расположено в селе Терентьевское. Кроме местных дошколят, в детсад будут ходить и те, кто проживает в поселках Кольчегиз, Ускатский, Соколово и на станции Терентьевское, половину из них составляют дети ясельного возраста.

- Наша задача не просто обеспечить дошколят местами в детсадах, а создать комфортные условия для их развития. Поэтому все сады у нас - профильного направления. Этот - художественно-эстетический. Здесь малыши будут создавать мультфильмы, рисовать, играть в оркестре и заниматься актерским мастерством, - отметил Сергей Цивилев.

В дошкольном учреждении есть и спортивный зал с тренажерами и скалодромом. А для удобства родителей предусмотрена просторная парковка.