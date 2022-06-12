В Кузбассе поздравили работников текстильной и легкой промышленности

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Сегодня - не только День России, но и профессиональный праздник сотрудников одной из востребованных отраслей, который традиционно отмечается во второе воскресенье июня.

На состоявшемся в Кемерове торжественном приеме работников текстильной и легкой промышленности региона поздравил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

В Кузбассе сейчас работает 155 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий, выпускающих качественную продукцию, которая пользуется спросом не только у жителей области, но и в других регионах России. В отрасли на сегодняшний день занято более 2,5 тысячи человек.

Как отметил Андрей Панов, кузбасские легкопромышленники производят широкий спектр продукции: трикотажную, вязаную одежду для детей и взрослых, куртки, пуховики и ветровки, пальто и плащи, форму для спортсменов, туристов, врачей, спецодежду, обувь, сумки, кожгалантерейные изделия.

Также предприятия выпускают нетканое и трикотажное полотно. Например, тканный геотекстиль из полипропилена, который применяется в строительстве, сельском хозяйстве, геотехнике, ландшафтном дизайне. А также синтепон, силиконизированный синтепон, синтепух, полотна с добавлением натуральной шерсти и волокон растительного происхождения, которые используются для швейного, строительного и мебельного производств.