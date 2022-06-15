17000 старых телефонов сдали на переплавку жители 145 городов России

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 подвела промежуточные итоги экологического проекта «Переплавка», благодаря которому можно сдать старый телефон в переработку в любом салоне оператора связи. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. Это первый подобный проект, запущенный Tele2 в ноябре 2020 года в 145 городах России. Он призван побудить пользователей правильно утилизировать мобильные устройства и создать инфраструктуру для сбора и переработки этой категории отходов. Ведь мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора, который содержит хром (встречается в покрытиях), литий (в литий-ионном аккумуляторе), свинец и медь (в микросхемах), а также железо, кремний и ряд других металлов. Оказавшись в почве или воде, металлы и их соединения накапливаются до определенной концентрации и становятся вредными для окружающей среды и здоровья человека.

На сегодняшний день с момента запуска проекта Tele2 отправила в переработку 17000 собранных устройств общей массой 1,5 тонны. Больше всего телефонов сдали жители Поволжья, на втором месте – жители Северо-Запада, на третьем – Урала.

Фото: пресс-служба Tele2.

- Сдать старый телефон в один из наших салонов для дальнейшей переработки может любой пользователь – совсем не обязательно быть клиентом Tele2. Для этого мы создали удобную инфраструктуру, оборудовав сотни салонов связи специальными боксами для сбора отработавших гаджетов. Мы продолжим расширять географию проекта и включать в него новые города, чтобы пользователи мобильных устройств из разных уголков страны могли позаботиться об окружающей среде, - говорит директор Tele2 Retail Денис Голещихин.

Фото: пресс-служба Tele2.

Все собранные аппараты Tele2 отправляет в корпорацию «Экополис» – единственный в России комплекс заводов по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В результате переработки до 95% компонентов входящего сырья возвращается в производство в виде вторичных материалов. По оценке экспертов «Экополиса», из железа в составе телефонов, собранных в рамках «Переплавки», можно было бы сделать 20 автомобильных капотов, а из пластика – 64 бампера.

Как утилизируются телефоны, смотрите в видеоролике.