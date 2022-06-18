Красочное шоу дронов прошло на кузбасском фестивале «Динотерра»

Фото: пресс-служба АПК

Яркое зрелище длилось десять минут.

На первом научно-развлекательном фестивале «Динотерра», который проходит в Кузбассе с 17 по 19 июня, состоялось шоу дронов. Оно стало красочной точкой второго дня фестиваля.

За час до полуночи около сотни дронов, сияя разноцветными огнями поднялись в небо над фестивальной площадкой. Складываясь в различные фигуры, дроны показали, как зародилась жизнь на планете Земля, как появились динозавры и малыша пситтакозавра сибирского, который задул свечу на праздничном торте.

Также зрители увидели наступление ледникового периода, карту Кузбасса и различные надписи. Завершило шоу дронов изображение бьющегося сердца.

Каждую новую картинку зрители встречали восторженными возгласами. Красочное шоу длилось десять минут.