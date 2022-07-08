На концерте в честь 100-летия ВГСЧ в Кемерове Александр Маршал исполнит песни, с которыми не выступал много лет

Фото: кадр телеграм-канал администрация г. Кемерово

Кульминацией торжеств в честь 100-летия ВГСЧ, которые проходят сегодня в Кемерове, станет концерт в ледовом дворце «Кузбасс» с участием известного музыканта Александра Маршала. На пресс-конференции заслуженный артист России приоткрыл завесу тайны о программе, которую подготовили для зрителей.

- Там есть песни, которые я не пел уже много лет, - сообщил он журналистам, отметив, что программу выступления готовит не он сам, это прерогатива режиссера.

Ранее в рамках празднования юбилейной даты в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся финал Всероссийских соревнований работников аварийно-спасательных служб и формирований, а также прошло награждение победителей. В 15.00 на Московской площади начнут работать бесплатные интерактивные площадки, развлекательные программы, мастер-классы горноспасателей. Большой праздничный концерт состоится в спорткомплексе 18.00.

Трансляция праздника проходит с 10.00 до 12.30 и с 16.00 до 20.00 в официальных аккаунтах правительства Кузбасса в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в аккаунте телеканала «Кузбасс 1».