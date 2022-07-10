Жительница Кузбасса лишилась денег под диктовку мошенников

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

По совету сотрудника службы безопасности банка она решила установить на телефон приложение, якобы предохраняющее от выдачи кредитов с ее счета посторонним лицам.

30-летней прокопчанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации. Он рассказал, что кто-то пытается оформить кредит от имени гражданки. Тут же женщине поступил новый звонок - мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, начал ее уговаривать установить специальное приложение, с помощью которого она сможет опередить мошенников и сохранить свои деньги. Вместо того, чтобы сразу прервать разговор и обратиться в отделение полиции или непосредственно в свой банк, прокопчанка согласилась выполнить все инструкции, продиктованные заботливым сотрудником. После этого телефонный аферист продиктовал ей логин и пароль для входа. Когда она зашла в приложение, то сразу лишилась всех имеющихся средств.Сумма ущерба составила, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 30 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия. Злоумышленникам, если они будут установлены, грозит до шести лет реального лишения свободы.