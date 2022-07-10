В Кузбассе рецидивист в жажде наживы сломал печь у пенсионерки

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В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратилась 67-летняя жительница. Вернувшись утром в свой частный дом, она обнаружила, что кто-то взломал замок. А на кухне незваные гости разобрали хозяйскую печь и похитили металлическую плиту и дверцу.

Ущерб пенсионерка оценила в три тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступник был установлен и задержан. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, выяснилось, что 29-летний сосед потерпевшей, ранее уже судимый, зная, что хозяев ночью не будет, проник в жилище и совершил кражу металлических частей печи. Похищенное он перенес к себе в гараж, надеясь позднее сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить. Но не успел.

Имущество полицейские вернули пенсионерке, а вот злоумышленнику сейчас грозит лишение свободы на срок до шести лет.