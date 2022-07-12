В Кемерове приступили к заключительному этапу ремонта «Березовой рощи»

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове стартовал второй этап ремонтных работ в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Специалисты займутся преображением восточной части прогулочной территории Кировского района.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в парке реконструируют пешеходные и велодорожки, появятся новые садовые диваны и скамейки. Планируется восстановить нарушенные газоны и озеленить территорию.

Глава города Илья Середюк в своем телеграм-канале отметил, что «Березовая роща» особо любима жителями Кемерова.

Напомним, что кемеровчане выбрали «Березовую рощу» как объект, требующий реконструкции, во время открытого городского голосования по благоустройству территорий. Первый этап строительных работ прошел в 2020 году: новую жизнь обрела центральная аллея парка.