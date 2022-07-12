Более 800 кузбасским дольщикам помогли решить квартирный вопрос

Фото: пресс-служба АПК

С 2019 года в регионе введены в эксплуатацию пять проблемных объектов.

- Все кузбасские дольщики или получили компенсацию, или ждут достройки своего дома в ближайшем будущем. На эти цели направляются и федеральные, и региональные средства. Появление новых обманутых дольщиков в регионе недопустимо, недобросовестные застройщики должны отвечать за свою неэффективную работу, в том числе в судебном порядке, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За три последних года были сданы бывшие проблемные жилые дома - на улицах Гагарина и Двужильного, в ЖК «Датский Двор» и в ЖК «Крылья» в Кемерове. Дольщики последнего комплекса получили дополнительно в свое распоряжение еще и автопарковку. Дольщикам трех домов в Осинниках, Междуреченске и Верхотомском Кемеровского округа были выплачены компенсации на сумму более 140 миллионов рублей.

Как уточняет пресс-служба администрации правительства региона, Кузбасс сегодня один из немногих субъектов РФ, где организовано взаимодействие с органами прокуратуры, МВД России, следственным комитетом, ФСБ по координации работы по профилактике появления новых пострадавших от недобросовестных застройщиков. Результат этой работы - уголовные дела.