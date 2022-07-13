В Кузбассе организован сбор средств на восстановление Горловки

Инициативу прокопчанина Виталия Дуды по сбору средств для восстановления донецкой Горловки поддержало Агентство инфраструктурных и социальных проектов Кузбасса.

Вместе с волонтерскими и молодежными объединениями и поисково-спасательными отрядами Кемеровской области Агентство примет участие в восстановлении разрушенные объекты Горловки. Планируется восстановить особо значимые социальные территории и площадки, транспортную и коммунальную инфраструктуры жилых домов. Все силы будут брошены на благоустройство города и помощь пострадавшим семьям.

К акции также присоединилась банковская сфера. Теперь можно перечислить средства с помощью QR-кода. Для этого нужно навести камеру телефона на QR-код, перейти по ссылке в приложение и подтвердить перечисление суммы.

Напомним, что Виталий Дуда выступил с инициативой организовать сбор средств для восстановления города Горловка. Молодой человек написал в своей социальной сети, что даже самая незначительная помощь каждого кузбассовца окажется спасением для жителей Донецкой области.

– В Горловке я встретил очень много людей, оставшихся без воды, еды, привычного быта и даже крыши над головой. Люди, которые каждый день проводят под обстрелами, сильно отличаются от нас. Там очень любят наших русских ребят и благодарны за нашу самую незначительную помощь, – рассказал «Комсомолке» Виталий.

Он верил, что среди его соотечественников остались неравнодушные люди, которые готовы ответить на зов помощи, и знал, что его инициативу поддержат. Виталий отмечает, что почувствовал облегчение, когда узнал о поддержке его предложения по сбору средств правительством Кузбасса и местными жителями.