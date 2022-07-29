В Кемерове изменятся схемы движения автобусов из-за ремонта водопровода

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на время ремонтных работ на перекрестке проспекта Химиков с улицей Волгоградской будет ограничено движение транспорта, также изменятся схемы движения автобусов и маршруток. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что специалисты будут выполнять демонтаж воздушного перехода тепломагистрали над проезжей частью, в связи с этим будет закрыт сквозной проезд по улице Волгоградской (от Химиков до Сибиряков-Гвардейцев).

В мэрии сообщили, что работы будут проводиться в два этапа. Первый начнется сегодня, 29 июля, в 20.00 и завершится в 6.00 в понедельник, 1 августа. Второй этап - через неделю, с 5 по 8 августа в те же часы.

Закрытый участок на автомобиле можно будет объехать по улицам Терешковой и Ворошилова.

Общественный транспорт на время ремонта также будет ездить по другим маршрутам.

Автобус № 3 «Д. п. «Комсомольский» - ул. Кирова» в прямом и обратном направлениях: пр. Химиков, ул. Терешковой, ул. Гагарина и далее по маршруту.

Автобусы № 17 «ПАТП № 3 - пос. Казачий», № 144 «С/з «Суховский» - ТРК «Променад 2», № 15т «Пос. Металлплощадка - КОАО «Химпром» в прямом и обратном направлениях: ул. Волгоградская, пр. Химиков, ул. Ворошилова, пр. Ленина и далее своими маршрутами.

Маршрутка № 28т «Д. п. «21 микрорайон» - д. п.«Комсомольский» в прямом и обратном направлениях: ул. Волгоградская, пр. Ленина, ул. Ворошилова, пр. Химиков и далее своим маршрутом.

Автобус № 82 «Д. п. «Северный» - д. п. «Комсомольский»: д. п. «Северный», пр. Шахтеров, ул. Терешковой, просп. Химиков и далее своим маршрутом. В обратном направлении без изменения.